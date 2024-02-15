التصنيف العالمي
تركمانستان
تركمانستان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
139
1
الفلبين
الفلبينPHI
1086.17
140
1
بوروندي
بورونديBDI
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستانTKM
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربوداATG
1072.66
142
4
إندونيسيا
إندونيسياIDN
1072.66
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
141st
المركز الحالي
86th
التصنيف الأعلى
174th
التصنيف الأدنى
132nd
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
141--
2023
141137141
2022
135134135
2021
133130133
2020
132129132
2019
129129136
2018
127113130
2017
114112144
2016
142113143
2015
119119173
معلومات عن اتحاد تركمانستان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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