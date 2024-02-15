التصنيف العالمي
تركمانستان
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
139
1
|1086.17
140
1
|1085.83
141
|1078.25
142
|1072.66
142
4
|1072.66
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
141st
المركز الحالي
86th
التصنيف الأعلى
174th
التصنيف الأدنى
132nd
معدل التصنيف
34
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|141
|-
|-
2023
|141
|137
|141
2022
|135
|134
|135
2021
|133
|130
|133
2020
|132
|129
|132
2019
|129
|129
|136
2018
|127
|113
|130
2017
|114
|112
|144
2016
|142
|113
|143
2015
|119
|119
|173
معلومات عن اتحاد تركمانستان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟