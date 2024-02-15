التصنيف العالمي
طاجيكستان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
99th
المركز الحالي
106th
التصنيف الأعلى
180th
التصنيف الأدنى
137th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|99
|-
|-
2023
|106
|106
|110
2022
|108
|108
|115
2021
|116
|114
|121
2020
|121
|121
|122
2019
|121
|115
|121
2018
|120
|118
|126
2017
|126
|123
|151
2016
|129
|129
|164
2015
|148
|136
|160
معلومات عن اتحاد طاجيكستان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟