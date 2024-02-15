التصنيف العالمي
طاجيكستان
طاجيكستان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
97
2
فلسطين
فلسطينPLE
1227.2
98
1
بنين
بنينBEN
1225.1
99
7
طاجيكستان
طاجيكستانTJK
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستانKAZ
1215.16
101
12
تايلندا
تايلنداTHA
1206.72
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
99th
المركز الحالي
106th
التصنيف الأعلى
180th
التصنيف الأدنى
137th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
99--
2023
106106110
2022
108108115
2021
116114121
2020
121121122
2019
121115121
2018
120118126
2017
126123151
2016
129129164
2015
148136160
معلومات عن اتحاد طاجيكستان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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