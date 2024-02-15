التصنيف العالمي
تايلندا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
101st
المركز الحالي
43rd
التصنيف الأعلى
165th
التصنيف الأدنى
100th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|101
|-
|-
2023
|113
|112
|114
2022
|111
|111
|112
2021
|115
|106
|122
2020
|111
|111
|114
2019
|113
|109
|116
2018
|118
|116
|129
2017
|130
|126
|138
2016
|126
|117
|146
2015
|133
|129
|145
معلومات عن اتحاد تايلند لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟