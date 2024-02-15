التصنيف العالمي
تايلندا
تايلندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
99
7
طاجيكستان
طاجيكستانTJK
1218.89
100
كازاخستان
كازاخستانKAZ
1215.16
101
12
تايلندا
تايلنداTHA
1206.72
102
1
كوسوفو
كوسوفوKOS
1202.77
103
1
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلنداNZL
1197.47
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
101st
المركز الحالي
43rd
التصنيف الأعلى
165th
التصنيف الأدنى
100th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
101--
2023
113112114
2022
111111112
2021
115106122
2020
111111114
2019
113109116
2018
118116129
2017
130126138
2016
126117146
2015
133129145
معلومات عن اتحاد تايلند لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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