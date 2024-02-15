التصنيف العالمي
تونجا
تونجا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلامBRU
870.63
195
باكستان
باكستانPAK
856.54
196
تونجا
تونجاTGA
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمنCAY
851.19
198
الصومال
الصومالSOM
845.66
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
196th
المركز الحالي
163rd
التصنيف الأعلى
211th
التصنيف الأدنى
188th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
9
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
196--
2023
196194196
2022
196196199
2021
199199203
2020
203203203
2019
203202207
2018
204204211
2017
206205206
2016
205204205
2015
204196204
معلومات عن اتحاد تونغا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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