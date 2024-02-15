التصنيف العالمي
تونجا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
194
|870.63
195
|856.54
196
|856.18
197
|851.19
198
|845.66
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
196th
المركز الحالي
163rd
التصنيف الأعلى
211th
التصنيف الأدنى
188th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
9
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|196
|-
|-
2023
|196
|194
|196
2022
|196
|196
|199
2021
|199
|199
|203
2020
|203
|203
|203
2019
|203
|202
|207
2018
|204
|204
|211
2017
|206
|205
|206
2016
|205
|204
|205
2015
|204
|196
|204
معلومات عن اتحاد تونغا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟