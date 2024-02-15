التصنيف العالمي
جزر الترك وكايكوس
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
204
|822.03
205
|821.91
206
|818.57
207
|807.57
208
|796.78
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
206th
المركز الحالي
158th
التصنيف الأعلى
211th
التصنيف الأدنى
196th
معدل التصنيف
27
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|206
|-
|-
2023
|206
|201
|206
2022
|206
|205
|206
2021
|205
|203
|206
2020
|203
|203
|203
2019
|203
|203
|208
2018
|208
|201
|211
2017
|202
|201
|202
2016
|201
|197
|201
2015
|197
|176
|197
معلومات عن اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟