التصنيف العالمي
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
204
سريلانكا
سريلانكاSRI
822.03
205
غوام
غوامGUM
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس TCA
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية VGB
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية VIR
796.78
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
206th
المركز الحالي
158th
التصنيف الأعلى
211th
التصنيف الأدنى
196th
معدل التصنيف
27
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
206--
2023
206201206
2022
206205206
2021
205203206
2020
203203203
2019
203203208
2018
208201211
2017
202201202
2016
201197201
2015
197176197
معلومات عن اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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