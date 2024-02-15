التصنيف العالمي
تنزانيا
تنزانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
117
15
الهند
الهندIND
1165.17
118
15
غينيا-بيساو
غينيا-بيساوGNB
1164.01
119
2
تنزانيا
تنزانياTAN
1160.98
120
ليبيا
ليبياLBY
1159.51
121
2
جزر القمر
جزر القمرCOM
1156.45
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
119th
المركز الحالي
65th
التصنيف الأعلى
175th
التصنيف الأدنى
125th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
119--
2023
121121130
2022
130130132
2021
131130137
2020
135134135
2019
134131137
2018
138136146
2017
147114158
2016
156123160
2015
132100140
معلومات عن اتحاد تنزانيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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