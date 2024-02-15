التصنيف العالمي
تنزانيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
119th
المركز الحالي
65th
التصنيف الأعلى
175th
التصنيف الأدنى
125th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|119
|-
|-
2023
|121
|121
|130
2022
|130
|130
|132
2021
|131
|130
|137
2020
|135
|134
|135
2019
|134
|131
|137
2018
|138
|136
|146
2017
|147
|114
|158
2016
|156
|123
|160
2015
|132
|100
|140
معلومات عن اتحاد تنزانيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟