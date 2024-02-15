التصنيف العالمي
تاهيتي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
163rd
المركز الحالي
111th
التصنيف الأعلى
196th
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
53
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|163
|-
|-
2023
|163
|162
|164
2022
|162
|159
|164
2021
|159
|159
|161
2020
|161
|161
|161
2019
|161
|157
|161
2018
|157
|152
|162
2017
|152
|148
|153
2016
|148
|148
|196
2015
|189
|164
|191
معلومات عن اتحاد تاهيتي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟