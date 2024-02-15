التصنيف العالمي
تاهيتي
تاهيتي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
161
المالديف
المالديفMDV
1003.48
162
ميانمار
ميانمارMYA
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتيTAH
999.48
164
أندورا
أندوراAND
998
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدةPNG
990.61
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
163rd
المركز الحالي
111th
التصنيف الأعلى
196th
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
53
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
163--
2023
163162164
2022
162159164
2021
159159161
2020
161161161
2019
161157161
2018
157152162
2017
152148153
2016
148148196
2015
189164191
معلومات عن اتحاد تاهيتي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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