التصنيف العالمي
سوريا
سوريا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
87
3
زامبيا
زامبياZAM
1275.71
88
9
الصين
الصينCHN
1273.78
89
2
سوريا
سورياSYR
1265.51
90
1
هاييتي
هاييتيHAI
1262.5
91
1
كوراساو
كوراساوCUW
1262.48
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
89th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
152nd
التصنيف الأدنى
103rd
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
89--
2023
919094
2022
908891
2021
867686
2020
767679
2019
797987
2018
746876
2017
777596
2016
9694125
2015
125117152
معلومات عن الاتحاد السوري لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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