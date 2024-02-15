التصنيف العالمي
سوريا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
89th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
152nd
التصنيف الأدنى
103rd
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|89
|-
|-
2023
|91
|90
|94
2022
|90
|88
|91
2021
|86
|76
|86
2020
|76
|76
|79
2019
|79
|79
|87
2018
|74
|68
|76
2017
|77
|75
|96
2016
|96
|94
|125
2015
|125
|117
|152
معلومات عن الاتحاد السوري لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟