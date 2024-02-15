التصنيف العالمي
إسواتيني
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
147
|1057.05
148
|1047.27
149
|1045.88
150
1
|1040.77
151
1
|1027.94
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
149th
المركز الحالي
88th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
42
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|149
|-
|-
2023
|149
|144
|149
2022
|143
|143
|147
2021
|146
|146
|154
2020
|153
|153
|153
2019
|153
|139
|153
2018
|141
|131
|141
2017
|133
|88
|140
2016
|100
|100
|134
2015
|131
|130
|176
معلومات عن اتحاد إسواتيني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟