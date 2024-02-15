التصنيف العالمي
إسواتيني
إسواتيني
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس SKN
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتوLES
1047.27
149
إسواتيني
إسواتينيSWZ
1045.88
150
1
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكانDOM
1040.77
151
1
اليمن
اليمنYEM
1027.94
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
149th
المركز الحالي
88th
التصنيف الأعلى
190th
التصنيف الأدنى
142nd
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
42
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
149--
2023
149144149
2022
143143147
2021
146146154
2020
153153153
2019
153139153
2018
141131141
2017
13388140
2016
100100134
2015
131130176
معلومات عن اتحاد إسواتيني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات