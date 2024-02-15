التصنيف العالمي
السويد
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
26th
المركز الحالي
2nd
التصنيف الأعلى
45th
التصنيف الأدنى
22nd
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|26
|-
|-
2023
|26
|22
|26
2022
|23
|17
|25
2021
|18
|17
|20
2020
|20
|17
|20
2019
|17
|14
|18
2018
|14
|13
|24
2017
|18
|18
|45
2016
|41
|34
|41
2015
|35
|33
|45
معلومات عن الاتحاد السويدي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟