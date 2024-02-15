التصنيف العالمي
السويد
السويد
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
24
2
أوكرانيا
أوكرانياUKR
1553.35
25
1
النمسا
النمساAUT
1546.1
26
السويد
السويدSWE
1531.13
27
المجر
المجرHUN
1525.13
28
14
نيجيريا
نيجيرياNGA
1522.26
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
26th
المركز الحالي
2nd
التصنيف الأعلى
45th
التصنيف الأدنى
22nd
معدل التصنيف
16
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
26--
2023
262226
2022
231725
2021
181720
2020
201720
2019
171418
2018
141324
2017
181845
2016
413441
2015
353345
معلومات عن الاتحاد السويدي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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