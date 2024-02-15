التصنيف العالمي
سلوفنيا
سلوفنيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
53
3
السعودية
السعوديةKSA
1441.4
54
2
كوستاريكا
كوستاريكاCRC
1437.57
55
1
سلوفنيا
سلوفنياSVN
1431.4
56
3
باراغواي
باراغوايPAR
1430.73
57
2
جامايكا
جامايكاJAM
1421.54
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
55th
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
134th
التصنيف الأدنى
56th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
55--
2023
545461
2022
626265
2021
656266
2020
626264
2019
645865
2018
625565
2017
695169
2016
515067
2015
614564
معلومات عن اتحاد سلوفينيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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