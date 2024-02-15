التصنيف العالمي
سلوفنيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
55th
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
134th
التصنيف الأدنى
56th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|55
|-
|-
2023
|54
|54
|61
2022
|62
|62
|65
2021
|65
|62
|66
2020
|62
|62
|64
2019
|64
|58
|65
2018
|62
|55
|65
2017
|69
|51
|69
2016
|51
|50
|67
2015
|61
|45
|64
معلومات عن اتحاد سلوفينيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟