التصنيف العالمي
سلوفاكيا
سلوفاكيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
46
2
النرويج
النرويجNOR
1472.36
47
4
مالي
ماليMLI
1469.81
48
3
سلوفاكيا
سلوفاكياSVK
1465.73
49
2
اليونان
اليونانGRE
1453.95
50
2
كندا
كنداCAN
1453.76
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
48th
المركز الحالي
14th
التصنيف الأعلى
150th
التصنيف الأدنى
39th
معدل التصنيف
92
أكبر تقدّم
13
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
48--
2023
454551
2022
544555
2021
423442
2020
333237
2019
322932
2018
272429
2017
281928
2016
252332
2015
261427
معلومات عن اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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