التصنيف العالمي
سلوفاكيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
48th
المركز الحالي
14th
التصنيف الأعلى
150th
التصنيف الأدنى
39th
معدل التصنيف
92
أكبر تقدّم
13
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|48
|-
|-
2023
|45
|45
|51
2022
|54
|45
|55
2021
|42
|34
|42
2020
|33
|32
|37
2019
|32
|29
|32
2018
|27
|24
|29
2017
|28
|19
|28
2016
|25
|23
|32
2015
|26
|14
|27
معلومات عن اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟