التصنيف العالمي
سورينام
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
144th
المركز الحالي
84th
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
139th
معدل التصنيف
58
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|144
|-
|-
2023
|143
|141
|145
2022
|139
|139
|143
2021
|139
|136
|141
2020
|141
|139
|141
2019
|141
|141
|153
2018
|153
|153
|160
2017
|128
|107
|129
2016
|150
|147
|190
2015
|191
|150
|191
معلومات عن اتحاد سورينام لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟