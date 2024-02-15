التصنيف العالمي
سورينام
سورينام
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربوداATG
1072.66
142
4
إندونيسيا
إندونيسياIDN
1072.66
144
1
سورينام
سورينامSUR
1071.85
145
1
إثيوبيا
إثيوبياETH
1068.79
146
1
بتسوانا
بتسواناBOT
1064.5
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
144th
المركز الحالي
84th
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
139th
معدل التصنيف
58
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
144--
2023
143141145
2022
139139143
2021
139136141
2020
141139141
2019
141141153
2018
153153160
2017
128107129
2016
150147190
2015
191150191
معلومات عن اتحاد سورينام لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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