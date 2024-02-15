التصنيف العالمي
سويسرا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
19th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
83rd
التصنيف الأدنى
29th
معدل التصنيف
22
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|19
|-
|-
2023
|18
|12
|18
2022
|12
|12
|16
2021
|13
|13
|16
2020
|16
|12
|16
2019
|12
|8
|13
2018
|8
|6
|8
2017
|8
|4
|11
2016
|11
|11
|18
2015
|12
|9
|18
معلومات عن الاتحاد السويسري لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟