التصنيف العالمي
سويسرا
سويسرا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
17
3
السنغال
السنغالSEN
1620.74
18
1
اليابان
اليابانJPN
1614.33
19
1
سويسرا
سويسراSUI
1613.44
20
1
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلاميةIRN
1608.23
21
2
الدنمارك
الدنماركDEN
1601.31
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
19th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
83rd
التصنيف الأدنى
29th
معدل التصنيف
22
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
19--
2023
181218
2022
121216
2021
131316
2020
161216
2019
12813
2018
868
2017
8411
2016
111118
2015
12918
معلومات عن الاتحاد السويسري لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات