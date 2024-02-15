التصنيف العالمي
سان تومي وبرينسيبي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
191st
المركز الحالي
115th
التصنيف الأعلى
208th
التصنيف الأدنى
186th
معدل التصنيف
53
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|191
|-
|-
2023
|191
|184
|191
2022
|186
|183
|189
2021
|189
|187
|191
2020
|187
|181
|187
2019
|181
|180
|190
2018
|185
|179
|187
2017
|178
|151
|178
2016
|153
|150
|174
2015
|156
|156
|193
معلومات عن اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟