التصنيف العالمي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
189
لاوس
لاوسLAO
889.62
190
منغوليا
منغولياMNG
889.16
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبيSTP
888.94
192
جيبوتي
جيبوتيDJI
882.76
193
أروبا
أروباARU
879.32
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
191st
المركز الحالي
115th
التصنيف الأعلى
208th
التصنيف الأدنى
186th
معدل التصنيف
53
أكبر تقدّم
27
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
191--
2023
191184191
2022
186183189
2021
189187191
2020
187181187
2019
181180190
2018
185179187
2017
178151178
2016
153150174
2015
156156193
معلومات عن اتحاد ساو توميه وبرينسيب لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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