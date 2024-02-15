التصنيف العالمي
جنوب السودان
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
164
|998
165
|990.61
166
|989.29
167
|988.67
168
|981.26
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
166th
المركز الحالي
134th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
172nd
معدل التصنيف
54
أكبر تقدّم
199
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|166
|-
|-
2023
|166
|163
|168
2022
|165
|161
|168
2021
|167
|163
|169
2020
|163
|163
|169
2019
|169
|162
|173
2018
|164
|153
|164
2017
|153
|143
|169
2016
|168
|139
|169
2015
|138
|134
|198
معلومات عن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟