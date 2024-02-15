التصنيف العالمي
جنوب السودان
جنوب السودان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
164
أندورا
أندوراAND
998
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدةPNG
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودانSSD
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا LCA
988.67
168
فيجي
فيجيFIJ
981.26
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
166th
المركز الحالي
134th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
172nd
معدل التصنيف
54
أكبر تقدّم
199
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
166--
2023
166163168
2022
165161168
2021
167163169
2020
163163169
2019
169162173
2018
164153164
2017
153143169
2016
168139169
2015
138134198
معلومات عن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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