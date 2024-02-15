التصنيف العالمي
صربيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
32nd
المركز الحالي
13th
التصنيف الأعلى
66th
التصنيف الأدنى
33rd
معدل التصنيف
15
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|32
|-
|-
2023
|34
|25
|34
2022
|29
|21
|29
2021
|23
|23
|30
2020
|30
|29
|31
2019
|29
|29
|35
2018
|29
|29
|37
2017
|36
|32
|52
2016
|44
|43
|56
2015
|56
|38
|66
معلومات عن اتحاد صربيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟