التصنيف العالمي
الصومال
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
196
|856.18
197
|851.19
198
|845.66
199
|845.53
200
|843.4
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
198th
المركز الحالي
158th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
192nd
معدل التصنيف
22
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|198
|-
|-
2023
|198
|194
|201
2022
|204
|194
|204
2021
|194
|194
|197
2020
|197
|196
|197
2019
|196
|196
|204
2018
|204
|204
|207
2017
|206
|205
|206
2016
|205
|204
|205
2015
|204
|202
|206
معلومات عن الاتحاد الصومالي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟