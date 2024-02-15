التصنيف العالمي
الصومال
الصومال
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
196
تونجا
تونجاTGA
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمنCAY
851.19
198
الصومال
الصومالSOM
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيلSEY
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقيةTLS
843.4
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
198th
المركز الحالي
158th
التصنيف الأعلى
207th
التصنيف الأدنى
192nd
معدل التصنيف
22
أكبر تقدّم
11
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
198--
2023
198194201
2022
204194204
2021
194194197
2020
197196197
2019
196196204
2018
204204207
2017
206205206
2016
205204205
2015
204202206
معلومات عن الاتحاد الصومالي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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