التصنيف العالمي
جزر سليمان
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
129
2
|1121.34
130
4
|1114.8
131
1
|1113.57
132
2
|1110.17
133
|1107.04
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
131st
المركز الحالي
120th
التصنيف الأعلى
200th
التصنيف الأدنى
154th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|131
|-
|-
2023
|132
|131
|134
2022
|136
|136
|142
2021
|141
|140
|143
2020
|141
|139
|141
2019
|141
|139
|143
2018
|144
|143
|153
2017
|151
|148
|188
2016
|187
|176
|200
2015
|200
|183
|200
معلومات عن اتحاد جزر سليمان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟