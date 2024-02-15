التصنيف العالمي
جزر سليمان
جزر سليمان
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
129
2
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطىCTA
1121.34
130
4
غامبيا
غامبياGAM
1114.8
131
1
جزر سليمان
جزر سليمانSOL
1113.57
132
2
ماليزيا
ماليزياMAS
1110.17
133
رواندا
روانداRWA
1107.04
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
131st
المركز الحالي
120th
التصنيف الأعلى
200th
التصنيف الأدنى
154th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
131--
2023
132131134
2022
136136142
2021
141140143
2020
141139141
2019
141139143
2018
144143153
2017
151148188
2016
187176200
2015
200183200
معلومات عن اتحاد جزر سليمان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات