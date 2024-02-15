التصنيف العالمي
سان مارينو
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
206
|818.57
207
|807.57
208
|796.78
209
|785.69
210
|741.61
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
210th
المركز الحالي
118th
التصنيف الأعلى
211th
التصنيف الأدنى
183rd
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
30
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|210
|-
|-
2023
|210
|207
|211
2022
|211
|210
|211
2021
|210
|209
|210
2020
|210
|209
|210
2019
|209
|209
|211
2018
|211
|203
|211
2017
|204
|202
|204
2016
|202
|198
|202
2015
|198
|179
|198
معلومات عن اتحاد سان مارينو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟