التصنيف العالمي
السلفادور
السلفادور
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
79
9
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائيةEQG
1310.5
80
6
عمان
عمانOMA
1307.6
81
3
السلفادور
السلفادورSLV
1306.14
82
4
البحرين
البحرينBHR
1297.32
83
2
بلغاريا
بلغارياBUL
1289.9
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
81st
المركز الحالي
49th
التصنيف الأعلى
169th
التصنيف الأدنى
91st
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
53
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
81--
2023
787578
2022
747074
2021
706470
2020
706870
2019
696873
2018
707090
2017
10097138
2016
13797140
2015
9984110
معلومات عن اتحاد السلفادور لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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