التصنيف العالمي
السلفادور
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
81st
المركز الحالي
49th
التصنيف الأعلى
169th
التصنيف الأدنى
91st
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
53
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|81
|-
|-
2023
|78
|75
|78
2022
|74
|70
|74
2021
|70
|64
|70
2020
|70
|68
|70
2019
|69
|68
|73
2018
|70
|70
|90
2017
|100
|97
|138
2016
|137
|97
|140
2015
|99
|84
|110
معلومات عن اتحاد السلفادور لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟