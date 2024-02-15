التصنيف العالمي
سيراليون
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
126th
المركز الحالي
50th
التصنيف الأعلى
172nd
التصنيف الأدنى
111th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|126
|-
|-
2023
|127
|117
|127
2022
|116
|107
|117
2021
|108
|106
|116
2020
|116
|116
|120
2019
|118
|114
|118
2018
|115
|97
|116
2017
|97
|76
|113
2016
|96
|88
|121
2015
|118
|83
|121
معلومات عن اتحاد سيراليون لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟