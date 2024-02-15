التصنيف العالمي
سيراليون
سيراليون
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
124
زيمبابوي
زيمبابويZIM
1144.56
125
قبرص
قبرصCYP
1143.42
126
1
سيراليون
سيراليونSLE
1137.36
127
1
السودان
السودانSDN
1128.74
128
1
النيجر
النيجرNIG
1127.75
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
126th
المركز الحالي
50th
التصنيف الأعلى
172nd
التصنيف الأدنى
111th
معدل التصنيف
30
أكبر تقدّم
40
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
126--
2023
127117127
2022
116107117
2021
108106116
2020
116116120
2019
118114118
2018
11597116
2017
9776113
2016
9688121
2015
11883121
معلومات عن اتحاد سيراليون لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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