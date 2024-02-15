التصنيف العالمي
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
145
1
إثيوبيا
إثيوبياETH
1068.79
146
1
بتسوانا
بتسواناBOT
1064.5
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس SKN
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتوLES
1047.27
149
إسواتيني
إسواتينيSWZ
1045.88
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
147th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
176th
التصنيف الأدنى
132nd
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
147--
2023
147136147
2022
140139142
2021
138135140
2020
140137140
2019
139131140
2018
136107136
2017
11173125
2016
8073121
2015
121101121
معلومات عن اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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