التصنيف العالمي
سانت كيتس ونيفس
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
147th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
176th
التصنيف الأدنى
132nd
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
35
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|147
|-
|-
2023
|147
|136
|147
2022
|140
|139
|142
2021
|138
|135
|140
2020
|140
|137
|140
2019
|139
|131
|140
2018
|136
|107
|136
2017
|111
|73
|125
2016
|80
|73
|121
2015
|121
|101
|121
معلومات عن اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟