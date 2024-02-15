التصنيف العالمي
سنغافورة
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
156th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
173rd
التصنيف الأدنى
128th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|156
|-
|-
2023
|156
|155
|158
2022
|160
|158
|161
2021
|160
|158
|160
2020
|158
|157
|158
2019
|157
|157
|165
2018
|165
|165
|173
2017
|172
|157
|173
2016
|165
|148
|171
2015
|149
|149
|162
معلومات عن اتحاد سنغافورة لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟