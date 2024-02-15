التصنيف العالمي
سنغافورة
سنغافورة
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
154
4
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصينHKG
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفاMDA
1022.6
156
سنغافورة
سنغافورةSGP
1020.5
157
غويانا
غوياناGUY
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستانAFG
1017.68
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
156th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
173rd
التصنيف الأدنى
128th
معدل التصنيف
29
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
156--
2023
156155158
2022
160158161
2021
160158160
2020
158157158
2019
157157165
2018
165165173
2017
172157173
2016
165148171
2015
149149162
معلومات عن اتحاد سنغافورة لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات