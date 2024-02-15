التصنيف العالمي
جزر سيشيل
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
197
|851.19
198
|845.66
199
|845.53
200
|843.4
201
|840.8
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
199th
المركز الحالي
129th
التصنيف الأعلى
202nd
التصنيف الأدنى
181st
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|199
|-
|-
2023
|199
|194
|199
2022
|199
|195
|199
2021
|197
|197
|202
2020
|202
|202
|202
2019
|200
|189
|200
2018
|189
|188
|194
2017
|192
|185
|196
2016
|186
|178
|191
2015
|189
|177
|192
معلومات عن اتحاد سيشيل لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟