التصنيف العالمي
جزر سيشيل
جزر سيشيل
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
197
جزر الكايمن
جزر الكايمنCAY
851.19
198
الصومال
الصومالSOM
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيلSEY
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقيةTLS
843.4
201
جبل طارق
جبل طارقGIB
840.8
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
199th
المركز الحالي
129th
التصنيف الأعلى
202nd
التصنيف الأدنى
181st
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
199--
2023
199194199
2022
199195199
2021
197197202
2020
202202202
2019
200189200
2018
189188194
2017
192185196
2016
186178191
2015
189177192
معلومات عن اتحاد سيشيل لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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