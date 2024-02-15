التصنيف العالمي
السنغال
السنغال
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
15
المكسيك
المكسيكMEX
1652.7
16
ألمانيا
ألمانياGER
1631.22
17
3
السنغال
السنغالSEN
1620.74
18
1
اليابان
اليابانJPN
1614.33
19
1
سويسرا
سويسراSUI
1613.44
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
17th
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
99th
التصنيف الأدنى
50th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
17--
2023
201820
2022
191820
2021
202022
2020
202021
2019
202024
2018
232228
2017
232333
2016
333248
2015
443544
معلومات عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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