التصنيف العالمي
السنغال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
17th
المركز الحالي
18th
التصنيف الأعلى
99th
التصنيف الأدنى
50th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|17
|-
|-
2023
|20
|18
|20
2022
|19
|18
|20
2021
|20
|20
|22
2020
|20
|20
|21
2019
|20
|20
|24
2018
|23
|22
|28
2017
|23
|23
|33
2016
|33
|32
|48
2015
|44
|35
|44
معلومات عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟