التصنيف العالمي
السودان
السودان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
125
قبرص
قبرصCYP
1143.42
126
1
سيراليون
سيراليونSLE
1137.36
127
1
السودان
السودانSDN
1128.74
128
1
النيجر
النيجرNIG
1127.75
129
2
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطىCTA
1121.34
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
127th
المركز الحالي
74th
التصنيف الأعلى
164th
التصنيف الأدنى
115th
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
44
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
127--
2023
128128131
2022
128128133
2021
125121127
2020
127127128
2019
128127130
2018
127117135
2017
136134164
2016
135128148
2015
13484134
معلومات عن الاتحاد السوداني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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