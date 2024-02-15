التصنيف العالمي
السودان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
127th
المركز الحالي
74th
التصنيف الأعلى
164th
التصنيف الأدنى
115th
معدل التصنيف
42
أكبر تقدّم
44
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|127
|-
|-
2023
|128
|128
|131
2022
|128
|128
|133
2021
|125
|121
|127
2020
|127
|127
|128
2019
|128
|127
|130
2018
|127
|117
|135
2017
|136
|134
|164
2016
|135
|128
|148
2015
|134
|84
|134
معلومات عن الاتحاد السوداني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟