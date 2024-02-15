التصنيف العالمي
أسكتلندا
أسكتلندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
32
2
صربيا
صربياSRB
1517.43
33
2
بيرو
بيروPER
1512.68
34
2
أسكتلندا
أسكتلنداSCO
1506.89
35
2
تركيا
تركياTUR
1505.28
36
3
مصر
مصرEGY
1500.38
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
34th
المركز الحالي
13th
التصنيف الأعلى
88th
التصنيف الأدنى
41st
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
16
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
34--
2023
363036
2022
423945
2021
383849
2020
484550
2019
504053
2018
383142
2017
322967
2016
674067
2015
522852
معلومات عن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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