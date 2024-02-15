التصنيف العالمي
أسكتلندا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
34th
المركز الحالي
13th
التصنيف الأعلى
88th
التصنيف الأدنى
41st
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
16
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|34
|-
|-
2023
|36
|30
|36
2022
|42
|39
|45
2021
|38
|38
|49
2020
|48
|45
|50
2019
|50
|40
|53
2018
|38
|31
|42
2017
|32
|29
|67
2016
|67
|40
|67
2015
|52
|28
|52
معلومات عن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟