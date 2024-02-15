التصنيف العالمي
ساموا
ساموا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
184
بوتان
بوتانBHU
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك COK
897.3
186
ساموا
سامواSAM
896.78
187
ماكاو
ماكاوMAC
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكيةASA
890.97
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
186th
المركز الحالي
146th
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
180th
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
186--
2023
186186190
2022
191191193
2021
193193194
2020
194194194
2019
194194197
2018
197191198
2017
194189194
2016
191167191
2015
167162198
معلومات عن اتحاد ساموا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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