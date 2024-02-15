التصنيف العالمي
ساموا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
186th
المركز الحالي
146th
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
180th
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
22
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|186
|-
|-
2023
|186
|186
|190
2022
|191
|191
|193
2021
|193
|193
|194
2020
|194
|194
|194
2019
|194
|194
|197
2018
|197
|191
|198
2017
|194
|189
|194
2016
|191
|167
|191
2015
|167
|162
|198
معلومات عن اتحاد ساموا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟