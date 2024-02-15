التصنيف العالمي
رواندا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
133rd
المركز الحالي
64th
التصنيف الأعلى
178th
التصنيف الأدنى
124th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|133
|-
|-
2023
|133
|133
|140
2022
|137
|136
|137
2021
|135
|127
|135
2020
|133
|131
|133
2019
|131
|129
|138
2018
|137
|112
|138
2017
|113
|93
|128
2016
|92
|85
|121
2015
|101
|64
|101
معلومات عن اتحاد رواندا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟