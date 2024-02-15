التصنيف العالمي
رواندا
رواندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
131
1
جزر سليمان
جزر سليمانSOL
1113.57
132
2
ماليزيا
ماليزياMAS
1110.17
133
رواندا
روانداRWA
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجواNCA
1104.26
135
جزر فارو
جزر فاروFRO
1102.1
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
133rd
المركز الحالي
64th
التصنيف الأعلى
178th
التصنيف الأدنى
124th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
133--
2023
133133140
2022
137136137
2021
135127135
2020
133131133
2019
131129138
2018
137112138
2017
11393128
2016
9285121
2015
10164101
معلومات عن اتحاد رواندا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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