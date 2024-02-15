التصنيف العالمي
روسيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
38th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
70th
التصنيف الأدنى
25th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|38
|-
|-
2023
|38
|37
|39
2022
|37
|33
|37
2021
|34
|33
|41
2020
|39
|32
|39
2019
|38
|37
|50
2018
|48
|41
|70
2017
|64
|56
|65
2016
|56
|23
|56
2015
|24
|23
|33
معلومات عن الاتحاد الروسي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟