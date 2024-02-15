التصنيف العالمي
روسيا
روسيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
36
3
مصر
مصرEGY
1500.38
37
21
قطر
قطرQAT
1499.34
38
روسيا
روسياRUS
1498.84
39
10
كوت ديفوار
كوت ديفوارCIV
1494.57
40
1
التشيك
التشيكCZE
1494.04
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
38th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
70th
التصنيف الأدنى
25th
معدل التصنيف
21
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
38--
2023
383739
2022
373337
2021
343341
2020
393239
2019
383750
2018
484170
2017
645665
2016
562356
2015
242333
معلومات عن الاتحاد الروسي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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