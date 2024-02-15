التصنيف العالمي
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
56
3
باراغواي
باراغوايPAR
1430.73
57
2
جامايكا
جامايكاJAM
1421.54
58
8
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقياRSA
1410.23
59
4
العراق
العراقIRQ
1409.44
60
1
فنلندا
فنلنداFIN
1401.31
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
58th
المركز الحالي
16th
التصنيف الأعلى
124th
التصنيف الأدنى
55th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
58--
2023
666266
2022
676769
2021
686675
2020
717172
2019
717074
2018
727178
2017
816081
2016
606074
2015
725275
معلومات عن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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