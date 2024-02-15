التصنيف العالمي
جنوب أفريقيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
58th
المركز الحالي
16th
التصنيف الأعلى
124th
التصنيف الأدنى
55th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|58
|-
|-
2023
|66
|62
|66
2022
|67
|67
|69
2021
|68
|66
|75
2020
|71
|71
|72
2019
|71
|70
|74
2018
|72
|71
|78
2017
|81
|60
|81
2016
|60
|60
|74
2015
|72
|52
|75
معلومات عن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟