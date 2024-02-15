التصنيف العالمي
رومانيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
45th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
57th
التصنيف الأدنى
26th
معدل التصنيف
11
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|45
|-
|-
2023
|43
|43
|48
2022
|52
|47
|54
2021
|44
|37
|45
2020
|37
|34
|44
2019
|37
|25
|37
2018
|24
|24
|40
2017
|41
|38
|47
2016
|39
|16
|39
2015
|16
|7
|16
معلومات عن اتحاد رومانيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟