التصنيف العالمي
رومانيا
رومانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
43
13
الجزائر
الجزائرALG
1480.24
44
3
بنما
بنماPAN
1475.62
45
2
رومانيا
رومانياROU
1472.73
46
2
النرويج
النرويجNOR
1472.36
47
4
مالي
ماليMLI
1469.81
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
45th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
57th
التصنيف الأدنى
26th
معدل التصنيف
11
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
45--
2023
434348
2022
524754
2021
443745
2020
373444
2019
372537
2018
242440
2017
413847
2016
391639
2015
16716
معلومات عن اتحاد رومانيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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