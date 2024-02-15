التصنيف العالمي
بورتوريكو
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
160th
المركز الحالي
97th
التصنيف الأعلى
202nd
التصنيف الأدنى
165th
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
30
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|160
|-
|-
2023
|160
|159
|166
2022
|170
|169
|172
2021
|173
|171
|179
2020
|179
|178
|179
2019
|178
|178
|181
2018
|179
|158
|179
2017
|166
|133
|167
2016
|144
|112
|172
2015
|172
|150
|172
معلومات عن اتحاد بورتوريكو لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟