التصنيف العالمي
بورتوريكو
بورتوريكو
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
158
أفغانستان
أفغانستانAFG
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدةNCL
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكوPUR
1007.19
161
المالديف
المالديفMDV
1003.48
162
ميانمار
ميانمارMYA
1000.46
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
160th
المركز الحالي
97th
التصنيف الأعلى
202nd
التصنيف الأدنى
165th
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
30
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
160--
2023
160159166
2022
170169172
2021
173171179
2020
179178179
2019
178178181
2018
179158179
2017
166133167
2016
144112172
2015
172150172
معلومات عن اتحاد بورتوريكو لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات