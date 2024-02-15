التصنيف العالمي
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
112
الكونغو
الكونغوCGO
1179.8
113
1
أذربيجان
أذربيجانAZE
1174.22
114
2
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةPRK
1168.12
115
8
لبنان
لبنانLBN
1168.07
116
2
توغو
توغوTOG
1165.74
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
114th
المركز الحالي
57th
التصنيف الأعلى
181st
التصنيف الأدنى
119th
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
114--
2023
116115116
2022
112108112
2021
109109115
2020
115115116
2019
116113122
2018
109106120
2017
126110132
2016
12594126
2015
105105157
معلومات عن اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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