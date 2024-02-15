التصنيف العالمي
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
114th
المركز الحالي
57th
التصنيف الأعلى
181st
التصنيف الأدنى
119th
معدل التصنيف
32
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|114
|-
|-
2023
|116
|115
|116
2022
|112
|108
|112
2021
|109
|109
|115
2020
|115
|115
|116
2019
|116
|113
|122
2018
|109
|106
|120
2017
|126
|110
|132
2016
|125
|94
|126
2015
|105
|105
|157
معلومات عن اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟