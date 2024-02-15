التصنيف العالمي
البرتغال
البرتغال
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
5
البرازيل
البرازيلBRA
1784.09
6
هولندا
هولنداNED
1745.48
7
البرتغال
البرتغالPOR
1745.06
8
إسبانيا
إسبانياESP
1732.64
9
إيطاليا
إيطالياITA
1718.82
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
7th
المركز الحالي
3rd
التصنيف الأعلى
43rd
التصنيف الأدنى
11th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
7--
2023
769
2022
989
2021
858
2020
557
2019
757
2018
637
2017
338
2016
868
2015
747
معلومات عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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