التصنيف العالمي
بولندا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
30th
المركز الحالي
5th
التصنيف الأعلى
78th
التصنيف الأدنى
35th
معدل التصنيف
26
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|30
|-
|-
2023
|31
|23
|31
2022
|22
|22
|28
2021
|27
|19
|27
2020
|19
|18
|19
2019
|19
|19
|22
2018
|20
|6
|21
2017
|7
|5
|15
2016
|15
|15
|35
2015
|34
|30
|43
معلومات عن الاتحاد البولندي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟