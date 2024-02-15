التصنيف العالمي
فلسطين
فلسطين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا BLR
1232.8
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجوTRI
1228.05
97
2
فلسطين
فلسطينPLE
1227.2
98
1
بنين
بنينBEN
1225.1
99
7
طاجيكستان
طاجيكستانTJK
1218.89
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
97th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
139th
معدل التصنيف
71
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
97--
2023
999399
2022
9393100
2021
9998104
2020
102102104
2019
10699106
2018
9973101
2017
8080134
2016
131110133
2015
134115141
معلومات عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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