التصنيف العالمي
فلسطين
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
97th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
139th
معدل التصنيف
71
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|97
|-
|-
2023
|99
|93
|99
2022
|93
|93
|100
2021
|99
|98
|104
2020
|102
|102
|104
2019
|106
|99
|106
2018
|99
|73
|101
2017
|80
|80
|134
2016
|131
|110
|133
2015
|134
|115
|141
معلومات عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟