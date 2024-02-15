التصنيف العالمي
الفلبين
الفلبين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
137
1
الكويت
الكويتKUW
1094.05
138
لتوانيا
لتوانياLTU
1086.93
139
1
الفلبين
الفلبينPHI
1086.17
140
1
بوروندي
بورونديBDI
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستانTKM
1078.25
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
139th
المركز الحالي
111th
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
158th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
139--
2023
140132140
2022
134129134
2021
128124128
2020
124124124
2019
124123127
2018
116111123
2017
124116127
2016
120115135
2015
139124139
معلومات عن اتحاد الفلبين لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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