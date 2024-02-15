التصنيف العالمي
الفلبين
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
139th
المركز الحالي
111th
التصنيف الأعلى
195th
التصنيف الأدنى
158th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
15
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|139
|-
|-
2023
|140
|132
|140
2022
|134
|129
|134
2021
|128
|124
|128
2020
|124
|124
|124
2019
|124
|123
|127
2018
|116
|111
|123
2017
|124
|116
|127
2016
|120
|115
|135
2015
|139
|124
|139
معلومات عن اتحاد الفلبين لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟