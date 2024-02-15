التصنيف العالمي
باراغواي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
56th
المركز الحالي
8th
التصنيف الأعلى
103rd
التصنيف الأدنى
35th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|56
|-
|-
2023
|53
|48
|53
2022
|46
|46
|50
2021
|43
|33
|43
2020
|34
|34
|41
2019
|40
|33
|41
2018
|32
|30
|33
2017
|30
|30
|43
2016
|40
|36
|46
2015
|46
|46
|85
معلومات عن اتحاد باراغواي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟