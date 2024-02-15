التصنيف العالمي
باراغواي
باراغواي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
54
2
كوستاريكا
كوستاريكاCRC
1437.57
55
1
سلوفنيا
سلوفنياSVN
1431.4
56
3
باراغواي
باراغوايPAR
1430.73
57
2
جامايكا
جامايكاJAM
1421.54
58
8
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقياRSA
1410.23
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
56th
المركز الحالي
8th
التصنيف الأعلى
103rd
التصنيف الأدنى
35th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
56--
2023
534853
2022
464650
2021
433343
2020
343441
2019
403341
2018
323033
2017
303043
2016
403646
2015
464685
معلومات عن اتحاد باراغواي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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