التصنيف العالمي
بنما
بنما
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
42
2
تشيلي
تشيليCHI
1489.82
43
13
الجزائر
الجزائرALG
1480.24
44
3
بنما
بنماPAN
1475.62
45
2
رومانيا
رومانياROU
1472.73
46
2
النرويج
النرويجNOR
1472.36
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
44th
المركز الحالي
29th
التصنيف الأعلى
150th
التصنيف الأدنى
86th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
39
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
44--
2023
414158
2022
616063
2021
636378
2020
787781
2019
817481
2018
715371
2017
554961
2016
585169
2015
645365
معلومات عن اتحاد بنما لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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