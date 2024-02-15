التصنيف العالمي
بنما
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
44th
المركز الحالي
29th
التصنيف الأعلى
150th
التصنيف الأدنى
86th
معدل التصنيف
33
أكبر تقدّم
39
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|44
|-
|-
2023
|41
|41
|58
2022
|61
|60
|63
2021
|63
|63
|78
2020
|78
|77
|81
2019
|81
|74
|81
2018
|71
|53
|71
2017
|55
|49
|61
2016
|58
|51
|69
2015
|64
|53
|65
معلومات عن اتحاد بنما لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟