التصنيف العالمي
أوتياروا نيوزيلندا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
101
12
|1206.72
102
1
|1202.77
103
1
|1197.47
104
6
|1196.97
105
11
|1194.58
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
103rd
المركز الحالي
47th
التصنيف الأعلى
161st
التصنيف الأدنى
103rd
معدل التصنيف
57
أكبر تقدّم
37
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|103
|-
|-
2023
|104
|100
|104
2022
|105
|101
|111
2021
|110
|110
|122
2020
|118
|118
|122
2019
|122
|117
|122
2018
|122
|117
|133
2017
|121
|95
|123
2016
|109
|88
|161
2015
|151
|134
|159
معلومات عن اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟