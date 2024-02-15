التصنيف العالمي
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
101
12
تايلندا
تايلنداTHA
1206.72
102
1
كوسوفو
كوسوفوKOS
1202.77
103
1
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلنداNZL
1197.47
104
6
قيرغيزستان
قيرغيزستانKGZ
1196.97
105
11
فييتنام
فييتنامVIE
1194.58
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
103rd
المركز الحالي
47th
التصنيف الأعلى
161st
التصنيف الأدنى
103rd
معدل التصنيف
57
أكبر تقدّم
37
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
103--
2023
104100104
2022
105101111
2021
110110122
2020
118118122
2019
122117122
2018
122117133
2017
12195123
2016
10988161
2015
151134159
معلومات عن اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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