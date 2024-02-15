التصنيف العالمي
النرويج
النرويج
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
44
3
بنما
بنماPAN
1475.62
45
2
رومانيا
رومانياROU
1472.73
46
2
النرويج
النرويجNOR
1472.36
47
4
مالي
ماليMLI
1469.81
48
3
سلوفاكيا
سلوفاكياSVK
1465.73
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
46th
المركز الحالي
2nd
التصنيف الأعلى
88th
التصنيف الأدنى
33rd
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
46--
2023
444244
2022
433645
2021
413744
2020
444344
2019
444450
2018
464661
2017
595888
2016
834984
2015
543470
معلومات عن الاتحاد النرويجي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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