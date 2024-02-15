التصنيف العالمي
النرويج
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
46th
المركز الحالي
2nd
التصنيف الأعلى
88th
التصنيف الأدنى
33rd
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|46
|-
|-
2023
|44
|42
|44
2022
|43
|36
|45
2021
|41
|37
|44
2020
|44
|43
|44
2019
|44
|44
|50
2018
|46
|46
|61
2017
|59
|58
|88
2016
|83
|49
|84
2015
|54
|34
|70
معلومات عن الاتحاد النرويجي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟