التصنيف العالمي
أيرلندا الشمالية
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
72
2
|1342.64
73
2
|1342.57
74
2
|1333.17
75
|1323.43
76
4
|1320.42
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
74th
المركز الحالي
20th
التصنيف الأعلى
129th
التصنيف الأدنى
66th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|74
|-
|-
2023
|72
|62
|75
2022
|59
|54
|59
2021
|54
|45
|58
2020
|45
|36
|45
2019
|36
|28
|36
2018
|35
|24
|35
2017
|24
|20
|35
2016
|32
|25
|36
2015
|30
|29
|51
معلومات عن اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟