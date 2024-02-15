التصنيف العالمي
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
72
2
الجبل الأسود
الجبل الأسودMNE
1342.64
73
2
أيسلندا
أيسلنداISL
1342.57
74
2
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشماليةNIR
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيلISR
1323.43
76
4
غينيا
غينياGUI
1320.42
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
74th
المركز الحالي
20th
التصنيف الأعلى
129th
التصنيف الأدنى
66th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
74--
2023
726275
2022
595459
2021
544558
2020
453645
2019
362836
2018
352435
2017
242035
2016
322536
2015
302951
معلومات عن اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات