التصنيف العالمي
نيبال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
175th
المركز الحالي
124th
التصنيف الأعلى
196th
التصنيف الأدنى
165th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|175
|-
|-
2023
|175
|173
|175
2022
|175
|167
|176
2021
|169
|168
|171
2020
|171
|170
|171
2019
|170
|161
|170
2018
|161
|160
|165
2017
|171
|169
|176
2016
|181
|179
|196
2015
|192
|180
|192
معلومات عن اتحاد نيبال لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟