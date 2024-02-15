التصنيف العالمي
نيبال
نيبال
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين VIN
953.47
174
غرناطة
غرناطةGRN
950.99
175
نيبال
نيبالNEP
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات MSR
946.08
177
موريشيوس
موريشيوسMRI
944.95
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
175th
المركز الحالي
124th
التصنيف الأعلى
196th
التصنيف الأدنى
165th
معدل التصنيف
38
أكبر تقدّم
17
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
175--
2023
175173175
2022
175167176
2021
169168171
2020
171170171
2019
170161170
2018
161160165
2017
171169176
2016
181179196
2015
192180192
معلومات عن اتحاد نيبال لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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