التصنيف العالمي
هولندا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
6th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
36th
التصنيف الأدنى
9th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|6
|-
|-
2023
|6
|6
|7
2022
|6
|6
|10
2021
|10
|10
|16
2020
|14
|13
|15
2019
|14
|12
|16
2018
|14
|14
|21
2017
|20
|20
|36
2016
|22
|14
|26
2015
|14
|5
|16
معلومات عن الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟