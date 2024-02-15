التصنيف العالمي
هولندا
هولندا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
4
بلجيكا
بلجيكاBEL
1798.46
5
البرازيل
البرازيلBRA
1784.09
6
هولندا
هولنداNED
1745.48
7
البرتغال
البرتغالPOR
1745.06
8
إسبانيا
إسبانياESP
1732.64
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
6th
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
36th
التصنيف الأدنى
9th
معدل التصنيف
19
أكبر تقدّم
12
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
6--
2023
667
2022
6610
2021
101016
2020
141315
2019
141216
2018
141421
2017
202036
2016
221426
2015
14516
معلومات عن الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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