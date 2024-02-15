التصنيف العالمي
كاليدونيا الجديدة
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
159th
المركز الحالي
93rd
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
154th
معدل التصنيف
44
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|159
|-
|-
2023
|159
|159
|163
2022
|161
|153
|161
2021
|153
|153
|157
2020
|156
|156
|156
2019
|156
|154
|156
2018
|154
|154
|157
2017
|154
|142
|169
2016
|168
|161
|191
2015
|181
|151
|181
معلومات عن اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟