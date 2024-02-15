التصنيف العالمي
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
157
غويانا
غوياناGUY
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستانAFG
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدةNCL
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكوPUR
1007.19
161
المالديف
المالديفMDV
1003.48
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
159th
المركز الحالي
93rd
التصنيف الأعلى
191st
التصنيف الأدنى
154th
معدل التصنيف
44
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
159--
2023
159159163
2022
161153161
2021
153153157
2020
156156156
2019
156154156
2018
154154157
2017
154142169
2016
168161191
2015
181151181
معلومات عن اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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