التصنيف العالمي
نيكاراجوا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
134th
المركز الحالي
92nd
التصنيف الأعلى
193rd
التصنيف الأدنى
159th
معدل التصنيف
50
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|134
|-
|-
2023
|134
|133
|142
2022
|142
|139
|144
2021
|143
|143
|149
2020
|149
|149
|151
2019
|150
|128
|150
2018
|129
|115
|136
2017
|119
|100
|119
2016
|124
|96
|124
2015
|92
|92
|185
معلومات عن اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟