التصنيف العالمي
نيكاراجوا
نيكاراجوا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
132
2
ماليزيا
ماليزياMAS
1110.17
133
رواندا
روانداRWA
1107.04
134
نيكاراجوا
نيكاراجواNCA
1104.26
135
جزر فارو
جزر فاروFRO
1102.1
136
1
لاتفيا
لاتفياLVA
1097.84
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
134th
المركز الحالي
92nd
التصنيف الأعلى
193rd
التصنيف الأدنى
159th
معدل التصنيف
50
أكبر تقدّم
29
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
134--
2023
134133142
2022
142139144
2021
143143149
2020
149149151
2019
150128150
2018
129115136
2017
119100119
2016
12496124
2015
9292185
معلومات عن اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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