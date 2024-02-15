التصنيف العالمي
ميانمار
ميانمار
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
160
بورتوريكو
بورتوريكوPUR
1007.19
161
المالديف
المالديفMDV
1003.48
162
ميانمار
ميانمارMYA
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتيTAH
999.48
164
أندورا
أندوراAND
998
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
162nd
المركز الحالي
97th
التصنيف الأعلى
184th
التصنيف الأدنى
143rd
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
43
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
162--
2023
162158162
2022
159152159
2021
152137152
2020
137134137
2019
136135147
2018
139135144
2017
140140172
2016
159153167
2015
158141163
معلومات عن اتحاد ميانمار لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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