التصنيف العالمي
ميانمار
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
162nd
المركز الحالي
97th
التصنيف الأعلى
184th
التصنيف الأدنى
143rd
معدل التصنيف
46
أكبر تقدّم
43
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|162
|-
|-
2023
|162
|158
|162
2022
|159
|152
|159
2021
|152
|137
|152
2020
|137
|134
|137
2019
|136
|135
|147
2018
|139
|135
|144
2017
|140
|140
|172
2016
|159
|153
|167
2015
|158
|141
|163
معلومات عن اتحاد ميانمار لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟