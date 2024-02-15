التصنيف العالمي
مالاوي
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
122nd
المركز الحالي
53rd
التصنيف الأعلى
138th
التصنيف الأدنى
105th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|122
|-
|-
2023
|123
|123
|127
2022
|124
|119
|124
2021
|129
|115
|129
2020
|123
|123
|123
2019
|123
|123
|129
2018
|130
|119
|130
2017
|125
|100
|126
2016
|103
|99
|133
2015
|109
|88
|109
معلومات عن اتحاد ملاوي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟