التصنيف العالمي
مالاوي
مالاوي
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
120
ليبيا
ليبياLBY
1159.51
121
2
جزر القمر
جزر القمرCOM
1156.45
122
1
مالاوي
مالاويMWI
1149.4
123
1
إستونيا
إستونياEST
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابويZIM
1144.56
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
122nd
المركز الحالي
53rd
التصنيف الأعلى
138th
التصنيف الأدنى
105th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
26
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
122--
2023
123123127
2022
124119124
2021
129115129
2020
123123123
2019
123123129
2018
130119130
2017
125100126
2016
10399133
2015
10988109
معلومات عن اتحاد ملاوي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات